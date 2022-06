Elettra, durante il concerto alcuni ragazzi la insultano, lei ferma tutto e li caccia (Di lunedì 20 giugno 2022) Elettra Lamborghini insultata in modo piuttosto pesante durante un concerto a Riccione. La cantante stoppa tutti e caccia via i giovani spettatori. Brutta disavventura per Elettra Lamborghini la quale durante un concerto a Riccione pare sia stata costretta a fermare tutto per riprendere un giovane nelle prime file che pare non abbia fatto altro che insultarla per tutta la durata della sua esibizione. Elettra ha così stoppato la musica e davanti a tutti ha ripreso questo ragazzo senza alcuna remora. Questo è quanto accaduto sabato sera a Riccione, durante un concerto della nota e famosa ricca ereditiera. Cerchiamo di capire Però più nello specifico che cosa è davvero ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 20 giugno 2022)Lamborghini insultata in modo piuttosto pesanteuna Riccione. La cantante stoppa tutti evia i giovani spettatori. Brutta disavventura perLamborghini la qualeuna Riccione pare sia stata costretta areper riprendere un giovane nelle prime file che pare non abbia fatto altro che insultarla per tutta la durata della sua esibizione.ha così stoppato la musica e davanti a tutti ha ripreso questo ragazzo senza alcuna remora. Questo è quanto accaduto sabato sera a Riccione,undella nota e famosa ricca ereditiera. Cerchiamo di capire Però più nello specifico che cosa è davvero ...

