Deulofeu, c'è l'accordo: serve una cessione per chiudere l'operazione (Di lunedì 20 giugno 2022) Corriere dello Sport – . Il Napoli ha trovato l'accordo con Gerard Deulofeu sull'ingaggio. Per chiudere la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli, Politano e Ounas frenano l'arrivo di Deulofeu NAPOLI - Per un' ala che entra, anche se gioca ovunque, ce ne sono due per cui si aspettano inviti a nuove avventure. Gerard Deulofeu , il jolly individuato per rinforzare la trequarti, ha fatto scorta di pazienza, sa che non basta l' accordo raggiunto col Napoli per sentirsi già al Maradona, occorre l' incastro di qualche ... Napoli, il clan degli scontenti e quel tesoretto che vale 80 milioni E allora Deulofeu dovrebbe essere l'erede di Mertens come sottopunta, la casella lasciata dai Fabian Ruiz potrebbe essere ricoperta da Barak del Verona, mentre quella di Politano potrebbe essere ... MondoNapoli NAPOLI - Per un' ala che entra, anche se gioca ovunque, ce ne sono due per cui si aspettano inviti a nuove avventure. Gerard, il jolly individuato per rinforzare la trequarti, ha fatto scorta di pazienza, sa che non basta l' accordo raggiunto col Napoli per sentirsi già al Maradona, occorre l' incastro di qualche ...E alloradovrebbe essere l'erede di Mertens come sottopunta, la casella lasciata dai Fabian Ruiz potrebbe essere ricoperta da Barak del Verona, mentre quella di Politano potrebbe essere ... De Maggio – Deulofeu, c’è distanza con l’Udinese. Quarto centrale, il nome potrebbe non essere Ostigard