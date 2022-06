Dall’Inghilterra | il Manchester United avvia i contatti per Christian Eriksen

(Di lunedì 20 giugno 2022) Secondo quanto riportato da “Sky News”, ilavrebbeto iper portarealla corte di Ten Hag. Quest’ultimo infatti ammira moltissimo il danese e c’è ottimismo per la risposta positiva del calciatore. Tuttavia il centrocampista desidera prendersi queste ore per valutare tutte le opzioni a sua disposizione. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : Dall’Inghilterra: il #ManchesterUnited avvia i contatti per Christian #Eriksen - lungoparma : Conferme dall’Inghilterra: Maresca sarà il vice di Guardiola: Arrivano conferme dall’Inghilterra: Enzo Maresca sarà… - infoitsport : Dall'Inghilterra: Rabiot-Manchester United, cosa succede - 2003_manchester : RT @tullio_1899: Sono tanti gli estimatori di Bennacer sopratutto dall’Inghilterra. Nessuno è incedibile se le offerte sono giuste. - sportli26181512 : Clamoroso Ronaldo! Con ten Hag non c'è feeling, può lasciare lo United: Dall'Inghilterra fanno sapere che l'avventu… -

ilmessaggero.it

Commenta per primo Mancano poche settimane alla conclusione del suo prestito al River Plate egiungono nuove conferme sulla decisione delCity di mantenere in rosa per la prossima stagione l'attaccante argentino Julian Alvarez. Gli addii probabili di Sterling e ...Arrivano conferme: Enzo Maresca sarà il vice allenatore delCity. Una notizia che a Parma ha lasciato a bocca aperta in tanti. Il divorzio da Junama Lillo ha costretto Pep Guardiola a ... Roma, dall’Inghilterra: «Manchester United su Abraham». Ma Tammy ha un patto d’acciaio con Mourinho