Covid, un corteo a Roma ricorda le "vittime della vigile attesa" (Di lunedì 20 giugno 2022) Una marcia per ricodare le vittime della "vigile attesa" si è svolta domenica 19 giugno a Roma, lungo i Fori Imperiali. Circa duemila persone - secondo gli organizzatori dell'Unione per le Cure, i ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) Una marcia per ricodare le" si è svolta domenica 19 giugno a, lungo i Fori Imperiali. Circa duemila persone - secondo gli organizzatori dell'Unione per le Cure, i ...

Pubblicità

Affaritaliani : Covid, un corteo a Roma ricorda le 'vittime della vigile attesa' - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Elodie al Roma Pride 2022: 'Per me è importante essere dalla parte giusta' - Sky TG24: Pride, a Roma torna il corteo per i… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Pride | a Roma il corteo per i diritti Lgbt con lo slogan “Torniamo a fare rumore” FOTO - Zazoom: Pride | a Roma il corteo… - StigmabaseF : Elodie al Roma Pride 2022: 'Per me è importante essere dalla parte giusta' - Sky TG24: Pride, a Roma torna il corte… - StigmabaseF : Pride | a Roma il corteo per i diritti Lgbt con lo slogan “Torniamo a fare rumore” FOTO - Zazoom: Pride | a Roma il… -