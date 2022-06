Covid, in Campania aumentano ricoveri: tre decessi in due giorni (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.499 i neo positivi al Covid in Campania su 6.101 test esaminati. Ancora in aumento, secondo i dati del Bollettino ordinario, anche se con un numero di test inferiori, il tasso di positività che dal 23,57% di ieri passa al 24,56%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 15 posti letto occupati; aumentano, invece, i ricoveri in degenza con 305 posti letto occupati (+36 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.499 i neo positivi alinsu 6.101 test esaminati. Ancora in aumento, secondo i dati del Bollettino ordinario, anche se con un numero di test inferiori, il tasso di positività che dal 23,57% di ieri passa al 24,56%. Tre inelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 15 posti letto occupati;, invece, iin degenza con 305 posti letto occupati (+36 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

