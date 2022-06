Covid in Campania | 1 499 i positivi; 3 morti e tasso che aumenta al 24 | 56%

(Di lunedì 20 giugno 2022) Sono 1.499 i neo positivi alinsu 6.101 test esaminati. Ancora in aumento, secondo i dati del Bollettino ordinario, anche se con un numero di test inferiori, ildi...

Pubblicità

ottopagine : Covid-19 in Campania: 3.189 i nuovi positivi - CinqueRighe : ENTI - Regione, La Campania fa registrare 1500 contagi COVID - - NapoliToday : #Cronaca Covid, il bollettino: positivo un tampone su quattro e ricoveri in crescita - SkyTG24 : Covid Campania: aumentano ricoveri, 1.499 nuovi casi - T7TorreSette : #Covid19, #mascherine obbligatorie negli uffici della @Reg_Campania. L'atto di 'raccomandazione' del presidente… -

In, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.499 positivi al Coronavirus (1.433 al test ... di cui 15 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti lettoe offerta ...20 giugno 2022. Consueto appuntamento con il bollettino ordinario emesso dall'Unità di Crisi della Regione. Oggi i nuovi positivi sono 1.499 (ieri 3.189) su 6.101 (ieri 13.529) ...Sono 1.499 i neo positivi al Covid in Campania su 6.101 test esaminati. Ancora in aumento, secondo i dati del Bollettino ordinario, anche se con un numero di test inferiori, il tasso di positivita’ ch ...Il bollettino dell’emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a lunedì 20 giugno 2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una delle zone ...