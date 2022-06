Cosa sta succedendo alla Ferrari (Di lunedì 20 giugno 2022) In un racconto dello scrittore argentino Jorge Luis Borges intitolato Le rovine circolari, un uomo sogna un altro uomo. La sua è una creazione notturna che parte dal cuore palpitante dell’altro; passa poi ai polmoni, alle ossa dello scheletro, infine ai capelli. Il sognatore impiega migliaia di notti per completare il suo uomo, ma alla fine la sua creatura è viva e autonoma. Mattia Binotto, Team Principal della Ferrari, durante le lunghe notti dello scorso inverno avrà sognato la macchina vincente. Dal motore palpitante, con molta più potenza rispetto all’ultimo biennio, fino all’aerodinamica adattabile a ogni pista, passando per una meccanica facile da mettere a punto. Durante i test spagnoli e bahreiniti, e nelle prime tre fortunate gare ufficiali, anche Binotto avrà creduto che il suo sogno era talmente ben fatto da essere diventato realtà. ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 20 giugno 2022) In un racconto dello scrittore argentino Jorge Luis Borges intitolato Le rovine circolari, un uomo sogna un altro uomo. La sua è una creazione notturna che parte dal cuore palpitante dell’altro; passa poi ai polmoni, alle ossa dello scheletro, infine ai capelli. Il sognatore impiega migliaia di notti per completare il suo uomo, mafine la sua creatura è viva e autonoma. Mattia Binotto, Team Principal della, durante le lunghe notti dello scorso inverno avrà sognato la macchina vincente. Dal motore palpitante, con molta più potenza rispetto all’ultimo biennio, fino all’aerodinamica adattabile a ogni pista, passando per una meccanica facile da mettere a punto. Durante i test spagnoli e bahreiniti, e nelle prime tre fortunate gare ufficiali, anche Binotto avrà creduto che il suo sogno era talmente ben fatto da essere diventato realtà. ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il Papa all'Angelus: 'Non dimentichiamo il martoriato popolo ucraino in questo momento popolo che sta soffrendo. Io… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Non dimentichiamo il martoriato popolo ucraino, popolo che sta soffrendo. Vorrei che rimanga in tu… - NicolaPorro : ?? Il governo sta pensando a ridurre i consumi di #gas: cosa saremo costretti a fare a casa?? - GuerrieroMorgan : RT @spiceguuurl: ma chi cazzo l’ha inventata sta cosa di lavorare porco dio - GoldennKore : @nmjoonth Ho appena cercato e credo siano i materiali di base dei microchip o cose del genere.. Penso che sia dovu… -