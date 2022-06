Chiara Ferragni, il verde esalta la sua bellezza: i fan guardano lì (Di lunedì 20 giugno 2022) In posa sul divano Chiara Ferragni è bella da togliere il fiato, il vestito verde che indossa mette in risalto il suo corpo da favola e la sua splendida bellezza… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 20 giugno 2022) In posa sul divanoè bella da togliere il fiato, il vestitoche indossa mette in risalto il suo corpo da favola e la sua splendida… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Pubblicità

vaneeandlou : RT @SupportRossi46: Essere figli di Fedez e Chiara Ferragni vuol dire che un giorno ti svegli e ti ritrovi in soggiorno Rkomi e JAx e il gi… - dd4yligth : RT @SupportRossi46: Essere figli di Fedez e Chiara Ferragni vuol dire che un giorno ti svegli e ti ritrovi in soggiorno Rkomi e JAx e il gi… - giaduxxx : RT @SupportRossi46: Essere figli di Fedez e Chiara Ferragni vuol dire che un giorno ti svegli e ti ritrovi in soggiorno Rkomi e JAx e il gi… - mariannavantag : RT @SupportRossi46: Essere figli di Fedez e Chiara Ferragni vuol dire che un giorno ti svegli e ti ritrovi in soggiorno Rkomi e JAx e il gi… - martinag21_ : RT @SupportRossi46: Essere figli di Fedez e Chiara Ferragni vuol dire che un giorno ti svegli e ti ritrovi in soggiorno Rkomi e JAx e il gi… -