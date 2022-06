(Di lunedì 20 giugno 2022) Un nuovo terremoto rischia di colpire la Rai, con dueche si avvianola: scopriamo di quale format si tratta. Nuovoall’interno della Rai, con dueche potrebbero avviarsiladefinitiva. Andiamo quindi a vedere quali format rischiamo di non vedere il prossimo anno e tutti i motivi L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Inews24

...col dirigentone Bruno Voglino che tentennava: 'Lei si sbaglia, la gente in tv non parlerà mai', ma Gianfranco la fece parlare mettendole le telecamere non davanti ma dietro, e fu undi ...È l'inizio dell'inchiesta Mani pulite, il più grandepolitico della storia repubblicana ... Infatti viene cacciato dallae inizia la nuova vita da leader politico. Ma la polemica si ... Cataclisma Rai, due programmi verso la chiusura: i risultati sono mediocri Un nuovo terremoto rischia di colpire la Rai, con due programmi che si avviano verso la chiusura: scopriamo di quale format si tratta.