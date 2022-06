Bonus attività fisica 2022 | cos' è | a chi spetta e come richiederlo

Pubblicità

È stato confermato un ulterioreper i cittadini chiamatofisica adattata . Il ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate hanno disposto unfruibile attraverso un credito d'imposta per le spese sportive sostenute nel periodo dal 1°...... anche non consecutivi (ma in unico centro) COME OTTENERLO Ilcopre le spese per lesportive, ricreative o di gioco, per quelle di vitto (pranzo e merende), eventuali gite previste dal ...