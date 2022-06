Asia Argento e Morgan al Grande Fratello Vip 7? Ecco cosa c’è di vero

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 20 giugno 2022) Stando a quanto riportato da Dagospia,sarebbero stati scelti da Alfonso Signorini per ilVip 7. Potrebbe interessarti: Quando inizia ilVip 7opinionisti? La macchina delVip 7, sta lavorando sodo per mettere insieme i pezzi del prossimo cast. Nonostante Alfonso Signorini non sia ancora pronunciato sui prossimi protagonisti del reality show di Canale 5, Roberto D’Agostino ha lanciato un’indiscrezioni bomba:potrebbero essere i prossimi opinionisti. Al momento non c’è nulla di confermato, ma se la notizia dovesse ...