"Ore 10-Calma Piatta": un film degno di Orson Welles (Di domenica 19 giugno 2022) ORE 10-Calma Piatta Iris ore 21. Con Nicole Kidman, Sam Neill e Billy Zane. Regia di Philip Noyce. Produzione Australia 1988. Durata: 1 ora 36 minuti LA TRAMA Due coniugi che stanno elaborando il lutto per la morte del figlio piccolo, partono per una crociera nel Pacifico nel tentativo di distrarsi. S'imbattono in un relitto in procinto di affondare e soccorrono quello che sembra l'unico superstite. In realtà l'uomo è un assassino psicopatico che ha sterminato i compagni di viaggio e ora attacca i coniugi. L'intento manifesto è uccidere anche lui e papparsi la bella moglie. PERCHÈ VEDERLO Perché è la traduzione del romanzo a suspense di Charles Williams come avrebbe voluto farla il grande Orson Welles se, come tanti suoi progetti. non avesse dovuto interrompere per mancanza di fondi. Il regista Noyce e Nicole ...

