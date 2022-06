Napoli, Politano: «Quest’anno volevo fare di più. Futuro? Vedrò col mio agente…» (Di domenica 19 giugno 2022) L’attaccante del Napoli Politano ha parlato della sua stagione in azzurro e delle voci sul suo Futuro Matteo Politano, attaccante del Napoli e della Nazionale, ai microfoni di Sportitalia ha parlato della sua stagione in azzurro e delle voci sul suo Futuro. STAGIONE – «Sono qui con la famiglia in vacanza, a livello personale in quest’annata mi aspettavo e volevo fare di più, a livello di squadra siamo contenti di aver raggiunto l’obiettivo, la Champions League, anche se potevamo fare di più». Futuro – «Non so quando ci saranno novità, ora penso alle vacanze, poi parlerò con procuratore e società e decideremo insieme cosa bisogna fare. Tornerò a Napoli e si vedrà». ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) L’attaccante delha parlato della sua stagione in azzurro e delle voci sul suoMatteo, attaccante dele della Nazionale, ai microfoni di Sportitalia ha parlato della sua stagione in azzurro e delle voci sul suo. STAGIONE – «Sono qui con la famiglia in vacanza, a livello personale in quest’annata mi aspettavo edi più, a livello di squadra siamo contenti di aver raggiunto l’obiettivo, la Champions League, anche se potevamodi più».– «Non so quando ci saranno novità, ora penso alle vacanze, poi parlerò con procuratore e società e decideremo insieme cosa bisogna. Tornerò ae si vedrà». ...

