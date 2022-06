Napoli, per l’attacco spunta il nome di Dzeko (Di domenica 19 giugno 2022) Il Napoli è alla ricerca di un attaccante che possa fare da vice Osimhen per la prossima stagione: l’ultima idea è quella di Dzeko Il Napoli sta cercando un vice Osimhen da tempo, anche se al momento i nodi da sciogliere sono altri in casa azzurra. Nelle ultime ore si è parlato di Dzeko come possibile innesto davanti. In uscita dall’Inter con l’arrivo di Lukaku e Dybala, anche la Juve è interessata al bosniaco. Lo riporta L’Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Ilè alla ricerca di un attaccante che possa fare da vice Osimhen per la prossima stagione: l’ultima idea è quella diIlsta cercando un vice Osimhen da tempo, anche se al momento i nodi da sciogliere sono altri in casa azzurra. Nelle ultime ore si è parlato dicome possibile innesto davanti. In uscita dall’Inter con l’arrivo di Lukaku e Dybala, anche la Juve è interessata al bosniaco. Lo riporta L’Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso in sede cautelare contro lo Statuto e le democratiche scelte dei nost… - reportrai3 : Lo scorso 5 maggio 25 medici del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli hanno scritto una lettera di pr… - annatrieste : Comunque. Tra il governatore della Campania che ci chiama cafoni se ci mangiamo la pizza per strada, il patron del… - inforcampania : NAPOLI - RIQUALIFICAZIONE PER IL CANILE - RIFUGIO 'LA FENICE' - rep_napoli : L'Anpi vara un Comitato scientifico per l'80esimo delle Quattro Giornate di Napoli [aggiornamento delle 09:07] -