MotoGP, Johann Zarco: "Sono contentissimo per il secondo posto, gara molto dura" (Di domenica 19 giugno 2022) Andato in archivio il GP di Germania, decimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato tedesco è arrivata la firma di Fabio Quartararo che sulla Yamaha ha fatto la gara da mattatore, giovando anche della caduta di Francesco Bagnaia (Ducati) nelle prime battute. Il campione del mondo in carica, quindi, è sempre più leader di questo campionato. molto bene però, rimanendo in casa francese, Johann Zarco (Prima Pramac Racing) che con la sua GP22 ha saputo costruirsi una gara di alto livello, terminando in piazza d'onore. A completare la top-3 l'altra Rossa dell'australiano Jack Miller C'è quindi grande soddisfazione nelle parole di Zarco, terzo in classifica a -61 da Quartararo nella classifica generale, mentre in seconda piazza c'è Aleix Espargaró a 34 lunghezze, ...

