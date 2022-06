LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Gregorio irrompe ai quarti nella sciabola. Nessuna medaglia nella spada maschile (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:29 Non c’è tempo per rifiatare. Tra pochi minuti è già tempo di quarti di finale. 16:28 C’è ancora Italia dunque in questa terza giornata di Europei di Scherma. Tabellone di sciabola femminile che si allinea ai quarti: Kharlan (UKR) – Bashta (AZE) Eifler (GER) – Cieslar (POL) Queroli (FRA) – Gregorio Navarro (ESP) – Balzer (FRA) ROSSELLA Gregorio VOLA AI quarti DI FINALE!!! 15-9. Basta il primo match point all’azzurra, che continua la sua cavalcata grazie alla netta vittoria su Olga Hramova. 14-9 ANCORA ROSSELLA! Gran difesa e attacco che va a segno. 13-9 Stoccata contestata assegnata a Hramova. 13-8 In controtempo arriva la stoccata del +5. 12-8 Nessun dubbio in questo ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:29 Non c’è tempo per rifiatare. Tra pochi minuti è già tempo didi finale. 16:28 C’è ancora Italia dunque in questa terza giornata didi. Tabellone difemminile che si allinea ai: Kharlan (UKR) – Bashta (AZE) Eifler (GER) – Cieslar (POL) Queroli (FRA) –Navarro (ESP) – Balzer (FRA) ROSSELLAVOLA AIDI FINALE!!! 15-9. Basta il primo match point all’azzurra, che continua la sua cavalcata grazie alla netta vittoria su Olga Hramova. 14-9 ANCORA ROSSELLA! Gran difesa e attacco che va a segno. 13-9 Stoccata contestata assegnata a Hramova. 13-8 In controtempo arriva la stoccata del +5. 12-8 Nessun dubbio in questo ...

