Inter, Lautaro lancia segnali d’amore: il Toro non si muove e aspetta Lukaku e Dybala | Primapagina (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-18 23:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: “Qua”. Tre lettere che sanno di promessa ai tifosi nerazzurri e al mondo Inter. Lautaro Martinez sta bene a Milano e non ha alcuna intenzione di lasciare una città diventata sempre più sua. Lo aveva detto in modi diversi e in altre occasioni nelle scorse settimane, lo ha ribadito oggi una volta in più attraverso i social, specchio del calcio moderno. Con una foto a bordo piscina condivisa su Instagram, dal terrazzo della sua casa a Milano. Un messaggio chiaro per chi avesse ancora qualche dubbio. CONFERME – Un tassello dopo l’altro, il Toro conferma in ogni occasione la sua voglia di nerazzurro nel momento più caldo dal punto di vista delle distrazioni, quello del calciomercato. Solo pochi giorni fa altre rassicurazioni ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-18 23:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: “Qua”. Tre lettere che sanno di promessa ai tifosi nerazzurri e al mondoMartinez sta bene a Milano e non ha alcuna intenzione di lasciare una città diventata sempre più sua. Lo aveva detto in modi diversi e in altre occasioni nelle scorse settimane, lo ha ribadito oggi una volta in più attraverso i social, specchio del calcio moderno. Con una foto a bordo piscina condivisa su Instagram, dal terrazzo della sua casa a Milano. Un messaggio chiaro per chi avesse ancora qualche dubbio. CONFERME – Un tassello dopo l’altro, ilconferma in ogni occasione la sua voglia di nerazzurro nel momento più caldo dal punto di vista delle distrazioni, quello del calciomercato. Solo pochi giorni fa altre rassicurazioni ...

Pubblicità

Inter : ?? | WINNER Il vincitore del #GoalOfTheSeason by @DigitalBitsOrg della stagione 21/22 è… Lautaro Martinez! ?? Il s… - Gazzetta_it : La scelta dell'Inter: Lautaro non si tocca. Con Lukaku e Dybala sarà super tridente - Inter : ?? | #AssistOfTheSeason Secondo quarto di finale: il traversone di #Perisic per @EdDzeko ?? il tacco di #Lautaro per… - Alessio15559360 : ovviamente tutti sanno che gli scappati di casa hanno vinto uno scudetto per miracolo. Tutti vogliono venire all’In… - AmalaTV_ : GdS - Nasce l’Inter a 3 stelle! Domani vertice col Chelsea per definire il prestito di #Lukaku a 10 Mln. #Dybala pr… -