Il regista premio Oscar Paul Haggis fermato a Ostuni per violenza sessuale

(Di domenica 19 giugno 2022) Ilcanadeseè statooggi a(Brindisi) con l'accusa die lesioni personali aggravate. Secondo quanto comunicato dalla Procura di Brindisi in una nota, ilavrebbe costretto una giovane donna straniera a subire rapporti sessuali per due giorni adove partecipa alla kermesse 'Allora Fest'. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la donna è stata poi accompagnata dalall'aeroporto Papola Casale di Brindisi e lasciata lì alle prime luci dell'alba, nonostante le sue precarie condizioni fisiche e psicologiche.

...alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Ildi Pulce non c'è e Figli , Giuseppe Bonito, adatta per il grande schermo il romanzo che ha vinto il...... la Biennale Teatro, e con il Teatro Elicantropo, per Stanza 101 , spettacolo vincitore del... Da anni lavora comecon la compagnia Casa del Contemporaneo/LeNuvole di Napoli, con cui ...Il regista premio Oscar Paul Haggis fermato in provincia di Brindisi con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personale aggravate. Lo ha comunicato la Procura locale. Il cineasta canadese, premiato ...Il regista canadese premio Oscar Paul Haggis è stato sottoposto a fermo oggi a Ostuni (Brindisi) con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Secondo quanto comunicato dalla ...