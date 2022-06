Gardaland chiude in anticipo | cosa è successo al parco divertimenti

Pubblicità

LoisPatricePew1 : #Gardaland chiude per mancanza di personale, ai ragazzi non andava più di essere pagati in caramelle e giri di giostra. - zani_greta : sai che dispiacere se Gardaland chiude prima - FsSenni : RT @italiadeideliri: Comunque ricordiamo che #gardaland chiedeva il Greenpass. Se chiude mica mi dispiace! - Prupru24 : RT @miriconosci: Gardaland chiude prima per assenza di lavoratori stagionali. Ci hanno tolto tutti i diritti, pensavano bastasse, invece c… - bohemiennepao : RT @miriconosci: Gardaland chiude prima per assenza di lavoratori stagionali. Ci hanno tolto tutti i diritti, pensavano bastasse, invece c… -

ilGiornale.it

Purtroppo, non solo, ma tutte le aziende coinvolte nel settore del turismo stanno avendo difficoltà a reclutare personale per la stagione estiva, come spiega l'amministratrice delegata ...La risposta dell'azienda Nelle scorse ore è arrivata la risposta dialla polemica per la chiusura anticipata delle attrazioni in virtù della mancanza di dipendenti stagionali. "Durante l'... Gardaland, l'incubo coda e l'ingiusto salta-coda In base a quanto spiega l'amministratrice delegata della struttura di Gardaland, al parco divertimenti sono state chiuse in anticipo ben 13 attrazioni perché non si riesce a trovare personale per la s ...(ANSA) - VENEZIA, 18 GIU - Prima le proteste per le lunghe code all’ingresso negli ultimi giorni, poi un’altra brutta sorpresa per i clienti di Gardaland. Anche il primo parco divertimenti d’Italia so ...