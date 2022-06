DIRETTA MotoGP, GP Germania 2022 LIVE: gara, risultati e aggiornamenti in tempo reale (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale MotoGP 2022 – La cronaca delle qualifiche Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring andrà in scena una prova di capitale importanza per l’intera stagione, con 25 punti che potrebbero indirizzare in maniera ancor più definita la situazione in classifica generale. Come consuetudine la gara prenderà il via alle ore 14.00 e, per la prima volta da tempo immemore, non vedrà il nome di Marc Marquez sul gradino più alto del podio. Il Cabroncito, infatti, vedremo ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale– La cronaca delle qualifiche Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, decimo appuntamento del Mondiale di. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring andrà in scena una prova di capitale importanza per l’intera stagione, con 25 punti che potrebbero indirizzare in maniera ancor più definita la situazione in classifica generale. Come consuetudine laprenderà il via alle ore 14.00 e, per la prima volta daimmemore, non vedrà il nome di Marc Marquez sul gradino più alto del podio. Il Cabroncito, infatti, vedremo ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO CONQUISTA LA POLE ?? Quartararo in prima fila, Zarco 3° I risultati ? - infoitsport : MotoGP 2022. GP di Germania al Sachsenring. Alberto 'Pigiamino' Giribuola e Zam IN DIRETTA OGGI ALLE 19:15 - umulekestranho : RT @SkySportMotoGP: ?? GUEVARA COME DA PRONOSTICO ?? Super Foggia guadagna punti su Garcia I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? GUEVARA COME DA PRONOSTICO ?? Super Foggia guadagna punti su Garcia I risultati ? - gponedotcom : Bagnaia scatta dalla pole, Quartararo alle sue spalle e non vuole farlo scappare. Zarco in prima fila, mentre Aleix… -