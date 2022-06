Dani Olmo rapinato a Valencia mentre era in vacanza, all’uscita dal barbiere (Di domenica 19 giugno 2022) Il calciatore del Lipsia e della Nazionale spagnola, Dani Olmo, è stato rapinato all’uscita dal barbiere, mentre era in vacanza a Valencia. Il tutto è avvenuto in pieno giorno, in strada. Lo racconta il quotidiano Las Provincias. Da quanto risulta, due malviventi lo hanno seguito fino dal barbiere e poi lo hanno aspettato all’uscita per aggredirlo. Dani Olmo era in compagnia del fratello. Appena in strada, uno dei ladri gli ha sottratto con violenza un Rolex del valore di 30.000 euro. Il fratello del calciatore ha cercato di impedire il furto, senza riuscirci, e dopo ha inseguito il ladro fino all’auto che lo aspettava per fuggire: è anche riuscito ad attaccarsi per un attimo all’auto, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 giugno 2022) Il calciatore del Lipsia e della Nazionale spagnola,, è statodalera in. Il tutto è avvenuto in pieno giorno, in strada. Lo racconta il quotidiano Las Provincias. Da quanto risulta, due malviventi lo hanno seguito fino dale poi lo hanno aspettatoper aggredirlo.era in compagnia del fratello. Appena in strada, uno dei ladri gli ha sottratto con violenza un Rolex del valore di 30.000 euro. Il fratello del calciatore ha cercato di impedire il furto, senza riuscirci, e dopo ha inseguito il ladro fino all’auto che lo aspettava per fuggire: è anche riuscito ad attaccarsi per un attimo all’auto, ...

Pubblicità

napolista : Dani Olmo rapinato a Valencia mentre era in vacanza, all’uscita dal barbiere Il nazionale spagnolo è stato rapinat… - LucaParry85 : Dani olmo per strada a valencia con suo fratello, gli rubano l'orologio e feriscono suo fratello - un_polle : @Zoroback_023 @MaSte92_ Zoro io non sono così sicuro che i piani più chiacchierati siano i piani A, per come lavora… - NBomber9 : Il #calciomercato del #Milan mi ha già rotto il cazzo, siamo solo al 18 giugno e già son stufo di questi giri tra p… - alex_vilarroig : @mas_que_pelotas dembele cucurella dani olmo gerard moreno -