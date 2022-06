(Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoResta ricoverata in, in pericolo di vita, nel reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale del mare di Napoli, la donna di 76 anni rimasta ferita a Somma Vesuviana dopo una colluttazione con un uomo di 36 anni entrato di notte nella sua abitazione e successivamente bloccato dai Carabinieri contro i quali si è scagliato, ferendoli. Gli accertamenti sanitari hanno evidenziato un ematoma subdurale cranico riportato dalla donna nella caduta. Giovanni Aliperta, questo il nome dell’uomo introdottosi nell’abitazione, è stato arrestato per tentata rapina, lesionissime e resistenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Colpita da un ladro, ancora in gravi condizioni la 76enne #colpita #ladro #gravi #condizioni #76enne #19giugno - anteprima24 : ** Colpita da un ladro, ancora in gravi condizioni la 76enne ** -

anteprima24.it

Ilentra in casa in piena notte, in un appartamento di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. ... Ma ad avere la peggio è l'anziana,più volte e scaraventata a terra prima che l'uomo si ...RAPINE DI OROLOGI: I PRECEDENTI A Milano, il Quadrilatero della Moda è la zona più. Gli ... Ilseriale di orologi deluxe era pronto a tutto, anche a fare ricorso a strattoni, spinte, ... Colpita da un ladro, ancora in gravi condizioni la 76enne L'anziana è stata trasportata all'ospedale di Nola, a poco più di dieci chilometri di distanza dal luogo della tentata rapina, per effettuare alcuni esami specifici sulle ferite. Adesso la 76enne si t ...Di Maio preoccupato per il M5s: "Temo diventi una forza d'odio". Ma, dalle gogne social alla giustizia usata come clava, il partito del vaffa da sempre fomenta la base contro gli avversari politici ...