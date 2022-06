Calciomercato Parma, Lapadula sempre più vicino: ecco il bomber per Pecchia (Di domenica 19 giugno 2022) Per tentare un nuovo assalto alla Serie A, dopo 2 annate fallimentari, il Parma di Fabio Pecchia va a caccia di elementi importanti per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i ducali nelle ultime ore si sono avvicinati a Gianluca Lapadula, ormai in rotta con il Benevento. Tanti, però, i club interessati alla punta peruviana, con il presidente delle streghe Vigorito che spera possa scattare un asta. ecco le ultime dal Calciomercato del Parma. Calciomercato Parma, caccia a Lapadula: in vantaggio gli emiliani Sfumato il sogno mondiale a causa della sconfitta del suo Perù nello spareggio contro l’Australia, Lapadula si consola in vacanza nel paese degli inca postando foto sui social ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Per tentare un nuovo assalto alla Serie A, dopo 2 annate fallimentari, ildi Fabiova a caccia di elementi importanti per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i ducali nelle ultime ore si sono avvicinati a Gianluca, ormai in rotta con il Benevento. Tanti, però, i club interessati alla punta peruviana, con il presidente delle streghe Vigorito che spera possa scattare un asta.le ultime daldel, caccia a: in vantaggio gli emiliani Sfumato il sogno mondiale a causa della sconfitta del suo Perù nello spareggio contro l’Australia,si consola in vacanza nel paese degli inca postando foto sui social ...

