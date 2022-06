Calciomercato Napoli, svolta nella trattativa per Deulofeu: la richiesta di Spalletti (Di domenica 19 giugno 2022) Questa sessione di Calciomercato potrebbe essere una delle più importanti da diverso tempo a questa parte per il Napoli. Questo perché in casa azzurra c’è aria di rivoluzione, e i partenti in casa partenopea potrebbero essere più del previsto, già Insigne ha lasciato la squadra e si vocifera dei possibili addii di altri punti fermi per la squadra e per i tifosi. Ovviamente la società campana opererà anche in entrata e uno dei nomi più caldi era quello di Gerard Deulofeu, sembrava infatti tutto fatto per il passaggio dell’esterno spagnolo in maglia azzurra ma ora lo scenario è cambiato. Calciomercato Napoli Deulofeu La trattativa infatti potrebbe non andare in porto, e stando a quanto riportato da La Repubblica proprio Luciano Spalletti ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 giugno 2022) Questa sessione dipotrebbe essere una delle più importanti da diverso tempo a questa parte per il. Questo perché in casa azzurra c’è aria di rivoluzione, e i partenti in casa partenopea potrebbero essere più del previsto, già Insigne ha lasciato la squadra e si vocifera dei possibili addii di altri punti fermi per la squadra e per i tifosi. Ovviamente la società campana opererà anche in entrata e uno dei nomi più caldi era quello di Gerard, sembrava infatti tutto fatto per il passaggio dell’esterno spagnolo in maglia azzurra ma ora lo scenario è cambiato.Lainfatti potrebbe non andare in porto, e stando a quanto riportato da La Repubblica proprio Luciano...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, passi avanti per Leo #Ostigard del #Brighton - anperillo : Oggi quanto potrebbero valere???E quante squadre al mondo ?? potrebbe vantare una linea d’attacco più forte? ??… - ZonaBianconeri : RT @FTorrente01: Per la #Juventus, oltre a Simeone e Arnautovic si valuterebbe anche #Dzeko. Attenzione alla concorrenza del #Napoli, a cac… - FTorrente01 : Per la #Juventus, oltre a Simeone e Arnautovic si valuterebbe anche #Dzeko. Attenzione alla concorrenza del #Napoli… - FSabathier : RT @Gazzetta_it: Koulibaly, la Juve spinge e il Napoli trema: vorrebbe cederlo all’estero ma... #calciomercato -