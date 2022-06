Blaise Pascal, il filosofo della ”scommessa” (Di domenica 19 giugno 2022) Blaise Pascal, famoso filosofo, fisico e matematico, nacque il 19 Giugno del 1623. Già in giovane età scrisse importanti lavori in ambito scientifico, giungendo alla costruzione di calcolatori meccanici e al chiarimento di concetti quali quello di “pressione” e “vuoto”, arrivando a completare il lavoro di Torricelli. A sedici anni scrisse un’opera di geometria proiettiva e a partire dal 1654 si occupò della famosa “teoria delle probabilità” insieme a Pierre de Fermat (utilizzata ancora oggi in molti ambiti). Dopo aver vissuto un grave incidente si avvicinò alla religione, dedicando la sua vita a riflessioni teologiche. Si spense all’età di soli trentanove anni a causa di una malattia che lo aveva accompagnato dalla giovinezza. : pensiero “E proprio su tali conoscenze del cuore e dell’istinto la ragione deve ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 giugno 2022), famoso, fisico e matematico, nacque il 19 Giugno del 1623. Già in giovane età scrisse importanti lavori in ambito scientifico, giungendo alla costruzione di calcolatori meccanici e al chiarimento di concetti quali quello di “pressione” e “vuoto”, arrivando a completare il lavoro di Torricelli. A sedici anni scrisse un’opera di geometria proiettiva e a partire dal 1654 si occupòfamosa “teoria delle probabilità” insieme a Pierre de Fermat (utilizzata ancora oggi in molti ambiti). Dopo aver vissuto un grave incidente si avvicinò alla religione, dedicando la sua vita a riflessioni teologiche. Si spense all’età di soli trentanove anni a causa di una malattia che lo aveva accompagnato dalla giovinezza. : pensiero “E proprio su tali conoscenze del cuore e dell’istinto la ragione deve ...

