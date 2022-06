Atalanta, c'è aria di nuova partenza per un difensore (Di domenica 19 giugno 2022) L'Atalanta di Gian Piero Gasperini deve ripartire dall'ottavo posto raggiunto nell'ultimo campionato, con l'obiettivo di ritrovare... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 giugno 2022) L'di Gian Piero Gasperini deve ripartire dall'ottavo posto raggiunto nell'ultimo campionato, con l'obiettivo di ritrovare...

Pubblicità

romeoagresti : ?? Aria d’addio (bis) tra la #Juve e #Morata? ?? La mossa dei bianconeri per #Fagioli ???? #DiMaria: quando arriverà la… - Fprime86 : RT @romeoagresti: ?? Aria d’addio (bis) tra la #Juve e #Morata? ?? La mossa dei bianconeri per #Fagioli ???? #DiMaria: quando arriverà la rispo… - davideinno85 : RT @romeoagresti: ?? Aria d’addio (bis) tra la #Juve e #Morata? ?? La mossa dei bianconeri per #Fagioli ???? #DiMaria: quando arriverà la rispo… - Mythos1981 : RT @romeoagresti: ?? Aria d’addio (bis) tra la #Juve e #Morata? ?? La mossa dei bianconeri per #Fagioli ???? #DiMaria: quando arriverà la rispo… - Zebratus : RT @romeoagresti: ?? Aria d’addio (bis) tra la #Juve e #Morata? ?? La mossa dei bianconeri per #Fagioli ???? #DiMaria: quando arriverà la rispo… -