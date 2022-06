Alex Belli verso Un Posto al Sole: potrebbe sostituire un personaggio storico (Di domenica 19 giugno 2022) In attesa della pausa estiva, i vertici di Un Posto al Sole stanno già pensando alle novità da introdurre non appena si ritornerà in scena. Da qualche giorno a questa parte si fa forte la voce del possibile addio di uno dei personaggi storici della soap napoletana. Stiamo parlando di Raffaele Giordano, interpretato da Patrizio Rispo. L’attore, non a caso, potrebbe andare in pensione dopo anni sulla scena. Per tale motivo, gli autori avrebbero pensato di scrutinare Alex Belli. Un Posto al Sole: Raffaele Giordano lascia Napoli? Stiamo andando incontro ad un cambio generazionale nel cast di Un Posto al Sole. Da sempre il pilastro della soap napoletana, Raffaele Giordano potrebbe uscire dalle dinamiche della storia. Ebbene ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 19 giugno 2022) In attesa della pausa estiva, i vertici di Unalstanno già pensando alle novità da introdurre non appena si ritornerà in scena. Da qualche giorno a questa parte si fa forte la voce del possibile addio di uno dei personaggi storici della soap napoletana. Stiamo parlando di Raffaele Giordano, interpretato da Patrizio Rispo. L’attore, non a caso,andare in pensione dopo anni sulla scena. Per tale motivo, gli autori avrebbero pensato di scrutinare. Unal: Raffaele Giordano lascia Napoli? Stiamo andando incontro ad un cambio generazionale nel cast di Unal. Da sempre il pilastro della soap napoletana, Raffaele Giordanouscire dalle dinamiche della storia. Ebbene ...

Pubblicità

adelina_eyre : RT @Guess_we_should: L'odio immotivato che avete per Alex Belli è qualcosa di allucinante, poteva piacere o non piacere al gf, ma sta di fa… - gocciodigin : che belli perrie ed alex ?? - PicoPat1 : @ssolskeen parli di Alex Belli?? finalmente l’hai capito!! ti ha usata per avere solo visibilità!!! - PicoPat1 : @AXBproduction @mrsincoerenza ma ancora si parla di questo volgare e scurrile grande fratello!! ma alex belli non è… - redazioneiene : Dopo sei mesi di triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e @ Soleil_stasi al Grande Fratello Vip,… -