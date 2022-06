Abusò della figlioletta di 11 anni: condannato a otto anni il padre pedofilo (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiotto anni di reclusione per aver abusato della figlioletta e divieto di avvicinamento alla minore. È la condanna inflitta dai giudici del tribunale di Vallo della Lucania, Mauro Tringali, Benedetta Rossella Setta, e Veronica Vernetti, nei confronti di un uomo di 53 anni, originario di Roccadaspide e residente nel Golfo di Policastro, difeso dall’avvocato Nicola Suadoni, accusato di violenza sessuale continuata e aggravata sulla figlioletta, una minore di 11 anni, quest’ultima assistita e difesa dall’avvocato Marco Nigro. Condanna che per il padre orco prevede, inoltre, il decadimento dalla responsabilità genitoriale, l’interdizione dagli uffici di tutela e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutidi reclusione per aver abusatoe divieto di avvicinamento alla minore. È la condanna inflitta dai giudici del tribunale di ValloLucania, Mauro Tringali, Benedetta Rossella Setta, e Veronica Vernetti, nei confronti di un uomo di 53, originario di Roccadaspide e residente nel Golfo di Policastro, difeso dall’avvocato Nicola Suadoni, accusato di violenza sessuale continuata e aggravata sulla, una minore di 11, quest’ultima assistita e difesa dall’avvocato Marco Nigro. Condanna che per ilorco prevede, inoltre, il decadimento dalla responsabilità genitoriale, l’interdizione dagli uffici di tutela e ...

jenaplissken_11 : @EnricoLetta Ci state portando l’Italia intera nell’abuso della morte con le vostre scelte scellerate!! VERGOGNATEVI - BRADYPUSS : RT @semioticmonkey: Ci mancava la stazione-ristorante 'chic' dove sti poveri cristi di lavoratori dovranno indossare, per maggior gioia e a… - vito16315656 : OGGI, 19/06/2022 CHIEDO PUBBLICAMENTE AL CAPO DELLA POLIZIA GIANNINI... DI FAR EMERGERE LA VERITÀ ' TACIUTA ' PER C… - semioticmonkey : Ci mancava la stazione-ristorante 'chic' dove sti poveri cristi di lavoratori dovranno indossare, per maggior gioia… - FigliContesi_21 : @a_meluzzi Ora, aspettiamo che @ProfPBianchi , @mur_gov_ e , @elenabonetti e #Orlando scrivano una circolare alle… -

I reati commessi dalle mamme Comportamenti del genere oggi finirebbero subito alla Procura della Repubblica. Rapina La Cassazione ha detto che il coniuge che strappa il telefono all'altro per verificare con chi chatta commette ... La proposta di Rovazzani al sindaco: 'Pattuglie dei militari nelle strade per garantire sicurezza ai cittadini' ...presenti non sono più sufficienti a garantire un controllo costante e mirato del territorio' e la critica al sindaco Michelini per non aver condotto una politica più decisa nel campo della sicurezza. ... Comportamenti del genere oggi finirebbero subito alla ProcuraRepubblica. Rapina La Cassazione ha detto che il coniuge che strappa il telefono all'altro per verificare con chi chatta commette ......presenti non sono più sufficienti a garantire un controllo costante e mirato del territorio' e la critica al sindaco Michelini per non aver condotto una politica più decisa nel camposicurezza. ...