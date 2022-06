WTA Berlino 2022 | risultati 18 giugno | la finale sarà tra Ons Jabeur e Belinda Bencic

(Di sabato 18 giugno 2022) Si è conclusa la sesta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 500di tennis: si sono disputati entrambe le semifinali del bett1open sull’erba tedesca, dove sono state impegnate quattro giocatrici. Non c’erano azzurre oggi in campo. Nella parte alta del tabellone la tunisina Onspiega in due set la statunitense Cori Gauff, battuta con il punteggio di 7-6 (4) 6-2. Nella parte bassa del main draw l’elveticasupera in rimonta l’ellenica Maria Sakkari, eliminata con lo score di 6-7 (6) 6-4 6-4. WTA Birmingham18: la pioggia fa slittare le semifinali a domani18SemifinaliOnsbatte ...

Pubblicità

sportface2016 : #WtaBerlino: la finale sarà tra #Jabeur e #Bencic - livetennisit : WTA 500 Berlino e WTA 250 Birmingham: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) - zazoomblog : WTA Berlino 2022 risultati 17 giugno: avanza Cori Gauff bene anche Maria Sakkari - #Berlino #risultati #giugno:… - sportface2016 : #Tennis #WTABerlin I risultati dei quarti di finale andati in scena oggi - zazoomblog : Wta Berlino 2022: programma e orari semifinali sabato 18 giugno - #Berlino #2022: #programma #orari -

Anche stavolta, proprio come nel 2021, Belinda Bencic (17) riuscita ad acciuffare la finale del torneo di. Al termine di una delle partite pi lunghe dell'anno, la sangallese ha posto fine alla corsa di Maria Sakkari (6) per 6 - 7 (6/8) 6 - 4 6 ...Ons Jabeur dovrà vedersela con Belinda Bencic in occasione della finale del500 di2022 . Sfida attesa tra la prima e l'ottava delle teste di serie del torneo tedesco; la tunisina presenta uno stile di gioco vario, imprevedibile, tecnicamente sublime e in generale ...Si è conclusa la sesta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 500 Berlino 2022 di tennis: si sono disputati entrambe le semifinali del bett1open sull'erba te ...Ons Jabeur dovrà vedersela con Belinda Bencic in occasione della finale del Wta 500 di Berlino 2022. Sfida attesa tra la prima e l’ottava delle teste di serie del torneo tedesco; la tunisina presenta ...