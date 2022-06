Volley, VNL femminile 2022: il Belgio supera al tie-break la Polonia di Lavarini (Di sabato 18 giugno 2022) Il Belgio sorprende la Polonia al tie-break nella sfida valevole per la Week 2 della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le Yellow Tigers scendono sul campo di Quezon City, nelle Filippine, con il giusto atteggiamento e si impone 3-2 (25-20, 15-25, 25-22, 22-25, 15-13) su Wolosz e compagne. Alla formazione polacca allenata dall’italiano Stefano Lavarini non bastano i 25 punti di Martyna Lukasik, mentre tra le belghe spiccano i 33 punti di Britt Herbots. Si tratta della seconda vittoria nel torneo per il Belgio, mentre la Polonia si deve accontentare di un punto. VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Ilsorprende laal tie-nella sfida valevole per la Week 2 dellaNations League (VNL). Le Yellow Tigers scendono sul campo di Quezon City, nelle Filippine, con il giusto atteggiamento e si impone 3-2 (25-20, 15-25, 25-22, 22-25, 15-13) su Wolosz e compagne. Alla formazione polacca allenata dall’italiano Stefanonon bastano i 25 punti di Martyna Lukasik, mentre tra le belghe spiccano i 33 punti di Britt Herbots. Si tratta della seconda vittoria nel torneo per il, mentre lasi deve accontentare di un punto. VNL, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL ...

