Venditti e De Gregori | ecco il concerto all’Olimpico | «Sarà un evento unico!»

Antonello Venditti e Francesco De Gregori hanno presentato il loro concerto-evento di stasera allo Stadio Olimpico di Roma, con ben 32 brani in scaletta e un sold out da 44.000 biglietti, ecco cosa ci hanno raccontato In attesa di vederli insieme stasera sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, si è svolto nel pomeriggio l'incontro stampa con Antonello Venditti e Francesco De Gregori. I due baldi settantenni non hanno nulla da invidiare alle nuove generazioni e sono carichi e pronti per questo attesissimo concerto-evento che ha fatto registrare il sold-out con oltre 44.000 biglietti venduti, e che darà il via al loro tour Venditti & De Gregori., per il quale proprio oggi hanno annunciato una nuova ...

