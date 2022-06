Uccide connazionale romeno e poi trasporta cadavere su uno scooter

(Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Avrebbe ucciso il suo, poi avrebbe legato ilcollocandolo in una busta di plastica e lo avrebbeto a bordo del suoper poi abbandonare il corpo in un terreno del comune di Scisciano, in provincia di Napoli. Il gip del Tribunale di Nola ha convalidato il fermo emesso dal pm, ed eseguito dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della stazione di San Vitaliano, nei confronti di undi 48 anni, Florin Sitariu. E’ gravemente indiziato dell’omicidio del54enne Georghe Paraschiv, trovatonelle campagne di Scisciano il 4 giugno scorso, occultato all’interno di sacchi di plastica e legato. Le indagini – spiegano i Carabinieri – hanno consentito ...

