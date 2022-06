Torino è un set continuo. Ma c’è un discorso da fare su cinema e valore ‘connotativo’ dei luoghi (Di sabato 18 giugno 2022) Noi addetti ai lavori nel settore dell’Architettura e dell’Arte usiamo frequentemente il termine “connotativo”, per definire una realtà che subito identifica un luogo. Ora nel mondo della cinematografia, l’aderenza ad un determinato luogo per raccontare fatti e personaggi pare sia irrilevante ai fini della storia, della sceneggiatura, della scenografia e della fotografia. Molti sono i casi, ad iniziare dal famoso Gattopardo con molte scene, a parte quella del ballo a palazzo Valguarnera Gangi, che furono girate a palazzo Chigi ad Ariccia, un esempio importante di barocco romano e una delle opere più interessanti del Bernini. Torino, da alcuni anni tramite il museo del cinema, il Tff (Torino Film Festival) e il Fctp (Film Commission Torino Piemonte), tende ad essere un’altra “capitalina” della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Noi addetti ai lavori nel settore dell’Architettura e dell’Arte usiamo frequentemente il termine “connotativo”, per definire una realtà che subito identifica un luogo. Ora nel mondo dellatografia, l’aderenza ad un determinato luogo per raccontare fatti e personaggi pare sia irrilevante ai fini della storia, della sceneggiatura, della scenografia e della fotografia. Molti sono i casi, ad iniziare dal famoso Gattopardo con molte scene, a parte quella del ballo a palazzo Valguarnera Gangi, che furono girate a palazzo Chigi ad Ariccia, un esempio importante di barocco romano e una delle opere più interessanti del Bernini., da alcuni anni tramite il museo del, il Tff (Film Festival) e il Fctp (Film CommissionPiemonte), tende ad essere un’altra “capitalina” della ...

