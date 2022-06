Pubblicità

fattoquotidiano : Terrorismo, arrestato a Roma 37enne egiziano “parte integrante dello Stato Islamico”: “Faceva propaganda jihadista… - MercurioPsi : @stefania_mileto @TplRoma hanno pensato solo a fare strisce gialle da post sui social. Hanno inquinato l'informazio… - leggoit : #Roma, propaganda jihadista sul web: arrestato egiziano per terrorismo internazionale - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Terrorismo, arrestato a Roma 37enne egiziano “parte integrante dello Stato Islamico”: “Faceva propaganda jihadista sul… - stefanogozzo1 : @chiaberger Era la propaganda romana a dipingerlo così. Roma si era espanta a ovest. Sotto Sagunto c’erano i labora… -

Inviava messaggi dijihadista a favore di una vasta comunità virtuale di utenti. Il responsabile è un egiziano di 37 anni che è stato arrestato dai carabinieri diper i reati di terrorismo internazionale .... Braccio di ferro nella maggioranza sull'invio di armi all'Ucraina. I 5 stelle alzano un muro ...è che ci sganciamo e cominciamo a fare cose che magari possono essere utilizzate dalla...Cittadino egiziano, 37 anni, diffondeva tattiche per attacchi e istruzioni per costruire bombe nel circuito di simpatizzanti e attivisti denominato "Casa Mediatica Roma" ...(AGR) Nelle prime ore di questa mattina 18 giugno 2022, gli uomini del ROS hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare a carico di un 37enne, cittadino egiziano, per i reati di partecip ...