Riscontrati problemi con Credit Agricole Italia tra pagamenti e prelievi (Di sabato 18 giugno 2022) Si registrano oggi 18 giugno fastidiosi problemi con Credit Agricole Italia, soprattutto sul versante bancomat, visto che in tanti non riescono a portare a termine pagamenti e prelievi. Una vicenda che dobbiamo analizzare con grande attenzione, considerando quanto trapelato in mattinata. Una situazione del tutto differente rispetto a quella che abbiamo analizzato in settimana sul nostro magazine, quando ci siamo soffermati su un tentativo di truffa da parte di malintenzionati che si sono spacciati per la banca in questione, secondo quanto abbiamo raccolto. Come si manifestano i problemi con Credit Agricole Italia tra pagamenti e prelievi: criticità con il bancomat Quali sono le ... Leggi su optimagazine (Di sabato 18 giugno 2022) Si registrano oggi 18 giugno fastidiosicon, soprattutto sul versante bancomat, visto che in tanti non riescono a portare a termine. Una vicenda che dobbiamo analizzare con grande attenzione, considerando quanto trapelato in mattinata. Una situazione del tutto differente rispetto a quella che abbiamo analizzato in settimana sul nostro magazine, quando ci siamo soffermati su un tentativo di truffa da parte di malintenzionati che si sono spacciati per la banca in questione, secondo quanto abbiamo raccolto. Come si manifestano icontra: criticità con il bancomat Quali sono le ...

