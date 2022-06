Nunzia, 76 anni, in fin di vita a Somma Vesuviana: cinque anni fa il rapinatore aveva rotto il femore a un'altra donna (Di sabato 18 giugno 2022) Nunziatina ha 76 anni e rischia la vita per essersi opposta ad una rapina in casa sua. Le notizie dall?Ospedale del Mare, fino a ieri sera non erano confortanti: la donna ha un ematoma... Leggi su ilmattino (Di sabato 18 giugno 2022)tina ha 76e rischia laper essersi opposta ad una rapina in casa sua. Le notizie dall?Ospedale del Mare, fino a ieri sera non erano confortanti: laha un ematoma...

