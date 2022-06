Montagna: Legambiente premia le Alpi con 19 bandiere verdi (Di sabato 18 giugno 2022) Le Alpi come "culla di esperienze virtuose capaci di puntare sulla sostenibilità ambientale". Questo il messaggio che arriva oggi da Legambiente in occasione del sesto summit nazionale, a Chiaverano (... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) Lecome "culla di esperienze virtuose capaci di puntare sulla sostenibilità ambientale". Questo il messaggio che arriva oggi dain occasione del sesto summit nazionale, a Chiaverano (...

Montagna: Legambiente premia le Alpi con 19 bandiere verdi Le Alpi come "culla di esperienze virtuose capaci di puntare sulla sostenibilità ambientale". Questo il messaggio che arriva oggi da Legambiente in occasione del sesto summit nazionale, a Chiaverano (Torino), dove si celebra l'assegnazione delle Bandiere Verdi per il 2022. Quest'anno 19 riconoscimenti sono andati a località dell'... Piano rifiuti urbani: "Obiettivo strategico è l'80% di differenziata" Legambiente, tra le osservazioni, chiede di chiudere 4 inceneritori e Rete emergenza ambiente altri ... Le principali criticità riguardano la montagna, con una bassa raccolta differenziata (obiettivo 67%... Oggi la montagna può assumere nuovi significati e valori ... agricoltura/foreste e green communities", organizzato e promosso da Legambiente nell'ambito della campagna di informazione di Carovana ...