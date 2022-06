Ministero esteri russo: “i confini dell’Ucraina non saranno più gli stessi” (Di sabato 18 giugno 2022) . Queste le affermazioni di Maria Zakharova La portavoce del Ministero degli esteri russo. Maria Zakharova, ha rilasciato una serie di dichiarazioni a Sky News Arabia sul futuro dell’Ucraina dichiarando: “L’ Ucraina che conoscevamo, all’interno di quei confini, non esiste più. E non lo sarà più neanche in futuro. Questo è ovvio”. Inoltre, la portavoce ha parlato di una vera e propria “manipolazione” dell’Ucraina da parte dell’Occidente. Ha detto Maria Zakharova: “Vediamo come da molti anni la comunità occidentale manipola la storia di un qualche tipo di coinvolgimento dell’Ucraina nelle loro strutture d’integrazione, mentre l’Ucraina, purtroppo, peggiora sempre di più”. Leggi anche: OMICIDIO ELENA DEL POZZO, LA MADRE: “L’HO UCCISA IO DA SOLA NEL CAMPO” Infine, secondo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 giugno 2022) . Queste le affermazioni di Maria Zakharova La portavoce deldegli. Maria Zakharova, ha rilasciato una serie di dichiarazioni a Sky News Arabia sul futurodichiarando: “L’ Ucraina che conoscevamo, all’interno di quei, non esiste più. E non lo sarà più neanche in futuro. Questo è ovvio”. Inoltre, la portavoce ha parlato di una vera e propria “manipolazione”da parte dell’Occidente. Ha detto Maria Zakharova: “Vediamo come da molti anni la comunità occidentale manipola la storia di un qualche tipo di coinvolgimentonelle loro strutture d’integrazione, mentre l’Ucraina, purtroppo, peggiora sempre di più”. Leggi anche: OMICIDIO ELENA DEL POZZO, LA MADRE: “L’HO UCCISA IO DA SOLA NEL CAMPO” Infine, secondo ...

