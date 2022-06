LIVE Moto2 | GP Germania 2022 in DIRETTA | ottimo ritmo di Salac | Dalla Porta 11° | escluso Vietti Qualifiche dalle 15 | 10

Leggi su oasport

(Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 EDI MOTOGP 11.42 Grande delusione perdal Q2 e beffato dal suo rivale (attuale) per il Mondiale; sarà sicuramente determinato in vista del Q1 per conquistare l’accesso al Q2 e lottare per la pole. 11.39 Lorenzoè l’unico azzurro ad aver conquistato l’accesso diretto al Q2; esclusi, Arbolino, Corsi, Antonelli e Zaccone. 11.36 Non ce la fa Celestino, quindicesimo, dovrà passare dal Q1! 11.35 BANDIERA A SCACCHI! ULTIMI TENTATIVI! 11.34 Lorenzonon dovrebbe avere problemi nel conquistare l’accesso al Q2, al momento è undicesimo. 11.33 Ogura registra il ...