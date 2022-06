Friedkin, non solo Roma. Anche i ricavi del gruppo volano. E i tifosi sognano... (Di sabato 18 giugno 2022) Un momento magico, non solo per la Roma. E in attesa di piazzare i prossimi colpi di mercato, i Friedkin si godono i successi del loro gruppo, che nel 2021 è arrivato a fatturare 10,7 miliardi di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 giugno 2022) Un momento magico, nonper la. E in attesa di piazzare i prossimi colpi di mercato, isi godono i successi del loro, che nel 2021 è arrivato a fatturare 10,7 miliardi di ...

Pubblicità

Shjngo : RT @Gazzetta_it: Friedkin, non solo #Roma. Anche i ricavi del gruppo volano. E i tifosi sognano... - sportli26181512 : Friedkin, non solo Roma. Anche i ricavi del gruppo volano. E i tifosi sognano...: Friedkin, non solo Roma. Anche i… - Gazzetta_it : Friedkin, non solo #Roma. Anche i ricavi del gruppo volano. E i tifosi sognano... - DanieleMennella : @Alessandroad05 Chissà che ai milanisti non gli sia capitato un Pallotta 2.0? Massara e Maldini ancora senza contra… - cbc556bddb364a1 : Anche sta settimana i Friedkin non cianno comprato nessuno eccheccazzo aò,ogni trattativa pure da pochi milioni div… -