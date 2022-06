F 1 | GP Canada - Libere 3 | Alonso protagonista sotto la pioggia

Leggi su quattroruote

(Di sabato 18 giugno 2022), forte vento e temperature molto basse hanno caratterizzato l'ultima sessione di provedel Gran Premio del. Fernandoè risultato il più veloce in pista con un crono di 1:33.836. Il due volte campione del mondo della Alpine ha preceduto di 53 millesimi l'AlphaTauri di Pierre Gasly e di 55 millesimi di secondo l'Aston Martin di Sebastian Vettel. Tutti molto cauti. I leader del campionato risultano un po' indietro in classifica. Max Verstappen ha girato poco e si è lamentato molto in questa terza sessione di, perché non riteneva utile girare in quelle condizioni, nonostante per le qualifiche si attenda ancora. Max è stato anche autore di un errore che lo ha visto sfiorare le barriere, senza però danneggiare la sua Red Bull RB18. Alla fine ha ...