Elena Del Pozzo, l'esito choc dell'autopsia. La verità raccontata dal corpo della bimba uccisa dalla madre

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Elena Del Pozzo, la bimba uccisa dalla mamma Martina Patti (23 anni) a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. Dopo l'omicidio la madre della piccola, Martina Patti, 23 anni, ha inventato la storia di un rapimento da parte di un commando armato composto da tre uomini armati e incappucciati. Storia che poi si è rivelata falsa, quando durante l'interrogatorio in procura la donna è crollata confessando l'omicidio e portando i carabinieri sul luogo in cui poche ore prima aveva sotterrato la figlia. Nel frattempo sembra essere stata accantonata la pista dei complici. Infatti secondo quanto riferito dalla Procura la donna ha affermato di "aver portato a termine l'orrendo crimine in maniera solitaria".

