Dembele non ha dubbi, vuole rimanere al Barcellona (Di sabato 18 giugno 2022) Ousmane Dembele vuole rimanere al Barcellona, come ha lasciato capire ad un tifoso che lo ha ripreso e postato sui social Ousmane Dembele non vuole abbandonare il Barcellona. L'esterno dei blaugrana piace a molti club, ma allo stesso tempe si sente bene in Spagna e non vuole andarsene. In un video circolato online un tifoso è riuscito a strappargli questa confessione. Dembele tells a fan that he's staying at Barcelona ? (via @Soso9zb) pic.twitter.com/DwqXwRTQQZ— ESPN FC (@ESPNFC) June 18, 2022 LE SUE PAROLE – «Rimango al Barcellona, sì. Sul Chelsea solo rumors, sto bene al Barcellona». L'articolo proviene da Calcio News 24.

