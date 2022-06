Del Genio: “Mertens resta al 5%. Politano andrà via!” (Di sabato 18 giugno 2022) Mercato Napoli, parla Del Genio Il giornalista Paolo Del Genio, nel corso del suo intervento ai microfoni di Tele A, ha fatto il punto sul calciomercato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 18 giugno 2022) Mercato Napoli, parla DelIl giornalista Paolo Del, nel corso del suo intervento ai microfoni di Tele A, ha fatto il punto sul calciomercato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

welikeduel : La politica con le tre 'C'. Il nuovo cartoon di @makkox #propagandalive - welikeduel : Share Wars: Sallusti a New Hope. Il nuovo cartoon di @Makkox a #propagandalive - reggiadicaserta : #MuseumWeek ?????La Reggia grazie al genio Luigi Vanvitelli è caratterizzata da soluzioni innovative! Come il sistema… - giulianabianco4 : RT @Simovale6: Ogni tanto è giusto ricordare il genio defilippiano e l'ora del decesso #caroligi - Tiziana_81 : @RichiSanto2208 @ComVentotene hahahahahahah il genio del diritto mi ha bloccata! sono tutti uguali questi ignorante… -