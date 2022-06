Così gli al-Shabaab somali e lo Stato Islamico diffondono l’odio in Africa (Di sabato 18 giugno 2022) I ricercatori dell'Institute for Strategic Dialogue (ISD) hanno condotto un'indagine biennale sull'ecosistema dei media online di al-Shabaab e dello Stato Islamico in Africa, analizzando il ruolo delle testate giornalistiche "indipendenti" e le loro intersezioni con centinaia di reti di profili di amplificatori su Facebook collegati a una serie di pagine centrali che si identificano come «media» oppure «personalità dei media» operanti in somalo, swahili e arabo. I ricercatori hanno scoperto che la rete di supporto ad al-Shabaab e allo Stato Islamico si estendeva su diverse piattaforme, comprese applicazioni di messaggistica decentralizzate come Element e RocketChat e piattaforme di messaggistica crittografate come Telegram, nonché Twitter, YouTube e Facebook. Secondo ... Leggi su panorama (Di sabato 18 giugno 2022) I ricercatori dell'Institute for Strategic Dialogue (ISD) hanno condotto un'indagine biennale sull'ecosistema dei media online di al-e delloin, analizzando il ruolo delle testate giornalistiche "indipendenti" e le loro intersezioni con centinaia di reti di profili di amplificatori su Facebook collegati a una serie di pagine centrali che si identificano come «media» oppure «personalità dei media» operanti in somalo, swahili e arabo. I ricercatori hanno scoperto che la rete di supporto ad al-e allosi estendeva su diverse piattaforme, comprese applicazioni di messaggistica decentralizzate come Element e RocketChat e piattaforme di messaggistica crittografate come Telegram, nonché Twitter, YouTube e Facebook. Secondo ...

