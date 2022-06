Corrado Punzi, un film sulla «Grande opera» (Di sabato 18 giugno 2022) Nel 2017 la multinazionale TAP, finanziata dalla Comunità Europea, ha iniziato la costruzione in Puglia dell’approdo del gasdotto che trasporterà gas dall’Azerbaijan all’Italia. Durante i lavori, Tap si è scontra L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 18 giugno 2022) Nel 2017 la multinazionale TAP, finanziata dalla Comunità Europea, ha iniziato la costruzione in Puglia dell’approdo del gasdotto che trasporterà gas dall’Azerbaijan all’Italia. Durante i lavori, Tap si è scontra L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

giusyeffe : .e stasera si va di “la grande opera” un pezzo di parentame vi partecipa, non posso perdermelo, si parla di TAP e d… - brindisilibera : New post (IL DOCUMENTARIO “LA GRANDE OPERA” DI CORRADO PUNZI SARA’ PROIETTATO IN ANTEPRIMA NAZIONALE, MARTEDI’ 14 G… - brindisilibera : New post (IL DOCUMENTARIO “LA GRANDE OPERA” DI CORRADO PUNZI SARA’ PROIETTATO IN ANTEPRIMA NAZIONALE, MARTEDI’ 14 G… -