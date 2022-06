Compagni di classe a cena insieme dopo 40 anni - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 18 giugno 2022) La classe della vecchia. scuola elementare di Spedalino Una rimpatriata. Al ristorante pizzeria Colorado, a Spedalino nel comune di Agliana, si sono ritrovati dopo quarant'anni gli scolari della ... Leggi su lanazione (Di sabato 18 giugno 2022) Ladella vecchia. scuola elementare di Spedalino Una rimpatriata. Al ristorante pizzeria Colorado, a Spedalino nel comune di Agliana, si sono ritrovatiquarant'gli scolari della ...

Pubblicità

venuslele : allora io muoio perché ci saranno tutti i miei compagni di classe del mio turno + i loro genitori ad ascoltarmi e ho ansia ansia ansia - nnakmoon : @mortaeccitua nella scuola privata eravamo in una classe di 14 dove andavamo dai 15 ai 20 anni, ognuno aveva le pro… - onlycecia : @aruanno_roberta Madooooo tra mattia zenzola e I suoi compagni di classe ???? - okuncazzo_ : raga a tutti i miei compagni di classe sono uscite le pagelle ma a me no - stillwgoogie : stasera sono stata alla cena di classe e tbh i had fun sono grata di aver trovato questi compagni di classe -