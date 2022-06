Carburanti | Salvini | ‘ governo mantenga sconto | ma bisogna trovare soldi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 giugno 2022) Sesto San Giovanni (Mi), 18 giu. (Adnkronos) - "Conto che illosulla benzina, maalcuni miliardi". Lo afferma il leader della Lega Matteointervenendo al gazebo allestito per il candidato sindaco Roberto di Stefano al mercato di via Marx nella cittadina milanese di Sesto San Giovanni. Il provvedimento, ricorda, "scade l'8 luglio, ed è quindi fondamentale trovarli entro 10 giorni. Se così non fosse -conclude- si aprirebbe un enorme problema per la Lega".