Brindisi, 47enne salva le figlie in mare ma lui annega (Di sabato 18 giugno 2022) Un 47enne di Bari è morto in mare poco dopo le 17 in località Forcatella, in provincia di Brindisi, dopo aver salvato le due figlie che in quel momento stavano facendo il bagno e non riuscivano più a tornare a riva. Le onde impedivano loro di raggiungere la spiaggia. Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 giugno 2022) Undi Bari è morto inpoco dopo le 17 in località Forcatella, in provincia di, dopo averto le dueche in quel momento stavano facendo il bagno e non riuscivano più a tornare a riva. Le onde impedivano loro di raggiungere la spiaggia.

