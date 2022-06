Westplaining | la spocchia occidentale di chi crede di essere al centro del mondo

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 17 giugno 2022) «Non è come dici tu, ma come dico io: fidati», «No, aspetta, lascia che ti spieghi…», «Non ne capisci nulla, io ne so di più». Finora, frasi di questo tipo avevano un nome preciso: mansplaining, ovvero la tendenza di alcuni uomini ad assumere un atteggiamento saccente e paternalistico nei confronti delle donne, spiegando loro cose che conoscono perfettamente, tesi ovvie o avanzando la presunzione di saperne di più proprio in quanto uomini. Da qualche mese, tuttavia, alla sequela di “spiegazioni” di cui siamo vittime ogni giorno si è aggiunta una variante nuova, figlia del suprematismo e colonialismo: il “”, un neologismo creato per indicare quell’attitudine razzista con cui una buona parte della sinistra europea e nordamericana ha deciso di commentare la guerra in Ucraina. Che cosa significa e quali sono le sue conseguenze? ...